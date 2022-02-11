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Индия решила отменить обязательный карантин для туристов

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Индия с 14 февраля отменит обязательный недельный карантин для приезжающих в страну туристов, в том числе и россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь в Индию могут полететь как вакцинированные, так и не сделавшие прививку россияне. Также отменен и ПЦР-тест на восьмой день пребывания в Индии. Вместо карантина туристы должны заниматься «самонаблюдением».

По новым правилам путешественники должны перед поездкой в страну заполнить специальную форму, в том числе указав информацию о поездках за последние 14 дней. Туда же необходимо загрузить отрицательный результат теста на COVID-19 или сертификат о прохождении полного цикла вакцинации от COVID-19. Однако въехать в Индию только по сертификату о вакцинации сейчас могут граждане 82 стран, куда Россия пока не входит.

Также всем пассажирам рекомендуется загрузить приложение Aarogya Setu на свои мобильные устройства. По прибытии в страну все туристы должны «самостоятельно следить за своим здоровьем в течение 14 дней», отмечается в новых правилах.

Представители туротрасли посчитали, что с 14 февраля Индия фактически официально откроется для путешественников. Если раньше из-за штрафов и ограничений спрос был на низком уровне, то теперь он может вырасти. Однако массового турпотока ожидать все равно не стоит.

10 февраля власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) анонсировали постепенную отмену в стране антиковидных ограничений. Процесс снятия ограничений начался после снижения показателей заболеваемости и достижения уровня коллективного иммунитета в 92%.

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