ЦБ объяснил свое решение о повышении ключевой ставки

Банк России объяснил свое решение о повышении ключевой ставки с шагом в 1 процентный пункт до 9,5% годовых. Аргументация регулятора изложена в его пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ. Регулятор отметил, что инфляция растет выше прогнозов, а инфляционные ожидания населения пока не снижаются.

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%», — следует из пресс-релиза ЦБ.

В ЦБ отметили, что годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.

Регулятор повысил прогноз по инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. Ранее ЦБ прогнозировал рост цен на 4-4,5% в 2022 году. Годовая инфляция, по оценке ЦБ, составит 6,8-7,7% в 2022 году.

В декабре 2021 года при повышении ключевой ставки на 1 п.п. аргументация ЦБ была схожей.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — отмечалось в пресс-релизе ЦБ от 17 декабря.

Как указал Банк России, в IV квартале 2021 года российская экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста.

«Ускоренный рост кредитования, рост реальных заработных плат и невысокая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности», — следует из релиза.

По обновленному базовому прогнозу, рост ВВП в 2022 году составит 2,0–3,0%. В 2023 году российская экономика, по прогнозу Банка России, вырастет на 1,5–2,5%, в 2024 году — на 2,0–3,0%. Это предполагает, что российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу.

По данным Росстата, в январе инфляция в годовом выражении побила рекорд с января 2016 года: цены увеличились на 8,73%, за месяц к декабрю — на 1%. Как ранее сообщал ЦБ, инфляционные ожидания населения в январе «оставались вблизи многолетних максимумов», хоть и снизились на 1 п.п. до 13,7%.

ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров — в 2022 году показатель будет находиться в диапазоне 9-11% годовых.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в релизе.