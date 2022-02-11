На Украине продуктовая корзина за год подорожала на треть

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«Индекс борща» на Украине за год вырос на 30%

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На Украине за 2021 год «индекс борща» вырос на 30%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Офиса эффективного регулирования» (BRDO).

«80,92 грн [216 руб. — «Газета.Ru»] — столько в феврале 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года – 62,06 грн [166 руб. — «Газета.Ru»] — цена выросла более чем на 30%», — указано в сообщении.

Украинский «индекс борща» является аналогом известного «индекса бигмака», который был придуман в США и показывает стоимость бургера в ресторанах «Макдоналдс» в разных странах мира. На примере самого популярного блюда в стране можно сделать мониторинг цен на те или иные продукты, из которых делается блюдо.

В индексе учитывается стоимость свеклы, моркови, капусты, картофеля и мяса.

Ранее стало известно, что на Украине подорожал борщ.

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