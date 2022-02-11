Производство устриц в России выросло вопреки их мору в Черном море

В России за два пандемийных года производство мидий и устриц на российских фермах суммарно выросло на 57,8% — с 5,2 тыс. т в 2019 году до 8,3 тыс. т в 2021-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росрыболовство.

Производство устриц выросло на 38,7%, до 4,6 тыс. т, а мидий — на 89,7%, до 3,7 тыс. т.

Этот рост в России наблюдается уже больше пяти лет. По данным Росрыболовства, увеличить производство мидий и устриц российским бизнесменам позволила политика импортозамещения и совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере.

Сообщается, что до 2014 года устрицы и мидии в основном импортировались в Россию из Европы. В России производились только небольшие объемы мидий — около 100 т в год. Эти фермы располагались в Приморском крае.

После введения продэмбарго устричные фермы начали появляться в Краснодарском крае, а затем в Севастополе, Крыму и Карелии. Введение ограничений на ввоз морепродуктов из ЕС открыло новые возможности для российских предпринимателей.

Но, несмотря на общий рост производства, Росрыболовство зафиксировано резкое снижение производства устриц в регионах, где до этого оно активно развивалось: речь идет о Крыме и Краснодарском крае. Сейчас больше всего устриц выращивают в Приморском крае. В прошлом году там было выращено 4,2 тыс. т устриц — за два года производство увеличилось на 84%.

В Крыму, втором крупнейшем регионе-производителе, устриц в 2021 году было выращено только 212 т. Это в четыре раза меньше, чем в 2019 году (922 т). В Краснодарском крае производство упало за два года на 47,2% — с 36 до 19 т.

Производство наращивается только в Севастополе. Но до этого производство устриц во всех этих регионах росло.

Снижение производства, считают в ведомстве, вызвано рядом причин. Главной из которых называют неблагоприятные погодные условия. В 2020-м и 2021 году в Краснодарском крае из-за аномальной жары возник термоклин — это температурный скачок в разных слоях воды в зависимости от глубины. В самых теплых слоях температура воды поднялась больше 27 градусов. Из-за штормов на Черном море пострадали садки.

Параллельно с мором моллюсков, у предпринимателей возникли проблемы с закупкой посадочного материала — спата, который в основном импортируется из Франции.

Фермеры также жалуются на чрезмерные требования надзорных органов.