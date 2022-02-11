Евросоюз запланировал признать Россию «серой» налоговой юрисдикцией

Европейский союз рассматривает вариант внесения Российской Федерации в «серый» список налоговых юрисдикций. Перечень может быть расширен с 15 до 25 стран. Об этом написало EUobserver со ссылкой на черновик документа.

Также «серой» налоговой юрисдикцией запланировано признать: Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. Министры стран ЕС должны утвердить новый перечень 24 февраля. Сейчас в этот список входят: Ангилья, Барбадос, Ботсвана, Доминикана, Гонконг, Иордания, Катар, Коста-Рика, Малайзия, Северная Македония, Сейшельские острова, Таиланд, Турция, Уругвай и Ямайка.

Как пишет EUobserver, Евросоюз обладает двумя списками подозрительных налоговых юрисдикций. В первый, «черный», входят не сотрудничающие по налоговым вопросам государства. В «сером» же те, кто «считаются сотрудничающими по налоговым вопросам при условии успешного выполнения ими взятых на себя обязательств».

Ранее сообщалось, что Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ совместно с заинтересованными ведомствами думает над разработкой национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний, таких как Google и Facebook.