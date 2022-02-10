Страны ОПЕК не смогли выполнить план по росту добычи нефти

Добычу нефти стран ОПЕК в прошлом месяце выросла на 64 тыс. баррелей в сутки - до 27,98 млн баррелей в сутки, следует из февральского отчета ОПЕК.

Страны соглашения ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. Такой план действует по март этого года включительно.

«В январе добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производитель нефти в ОПЕК) составила 9,99 млн баррелей в сутки (рост на 54 тыс. баррелей в сутки к декабрю) вместо возможных по графику 10,122 млн баррелей в сутки. На 81 тыс. баррелей в сутки, до 1,4 млн баррелей в сутки добычу нефти увеличила Нигерия, тогда как по графику положено 1,68 млн баррелей в сутки. Сократил добычу нефти Ирак - на 27 тыс. баррелей в сутки, до 4,25 млн баррелей в сутки, тогда как должен добывать 4,28 млн баррелей в сутки. Выполняют свою квоту ОАЭ - рост в январе на 44 тыс. баррелей в сутки, до 2,92 млн баррелей в сутки, по графику должно быть 2,91 млн баррелей в сутки», — говорится в отчете.

При этом ряд стран ОПЕК+ по причинам естественного снижения добычи или технических моментов просто не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы. В январе добыча участников сделки составила 23,8 млн баррелей в сутки против положенной по условиям 24,554 млн баррелей в сутки. Всего в январе «десятка» из ОПЕК смогла убрать с рынка 2,881 млн баррелей в сутки к базовому уровню в соглашении вместо положенных 2,130 млн баррелей в сутки.