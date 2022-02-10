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Программа повышения эффективности сэкономила «Оренбургнефти» 3 млрд руб.

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Экономический эффект программы повышения эффективности производственных процессов компании «Оренбургнефть», входящей в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», по итогам 2021 года составил 3 млрд рублей.

Наиболее эффективным предложением из реализованных «Оренбургнефтью» стало внедрение технологии рационального использования попутного нефтяного газа Рыбкинской группы месторождений. Экономический эффект от реализации инновационного решения составил более 2 млрд рублей. В сообщении компании отмечается, что для решения данной задачи были задействованы резервные мощности Вахитовской газокомпрессорной станции и Загорской установки комплексной подготовки ПНГ.

Всего в 2021 году сотрудники «Оренбургнефти» испытали 14 инновационных технологий. За три года специалисты «Оренбургнефти» разработали 137 проектов в рамках программы повышения производственной эффективности, 73 из них приняты к реализации. Их общая эффективность составляет более 6 млрд рублей.

Системная работа по повышению производственной эффективности - ключевой элемент стратегии НК «Роснефть». Компания проводит планомерную работу по сокращению эксплуатационных затрат за счет внедрения передовых технологических решений и управленческих подходов.

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