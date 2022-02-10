Искусственный интеллект Realiste выяснил, где в Москве чаще всего «сливают» квартиры

В Москве чаще всего выставляют на продажу квартиры на Арбате, в Восточном Дегунино, Тимирязевском и Даниловском районе, а также в Хамовниках, сообщил «Газете.Ru» Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realiste, которая оценивает недвижимость с помощью искусственного интеллекта.

В эту пятерку попали сразу два района из Центрального АО (Хамовники и Арбат), а также один из Южного АО (Даниловский), который приближен к центру, отметил он.

«В основе такого решения, по нашим данным, лежат экономические мотивы. Дело в том, что именно здесь наиболее высокие ценники. То есть инвестиционно эти районы мало привлекательные: они вряд ли смогут показать рост цен, поэтому собственники «сливают» актив», — пояснил Гальцев.

Он добавил, что в этих районах шумно (шумовое загрязнение — выше 60Дб), здесь высокая концентрация машин и людей.

Искусственный интеллект проанализировал 42 400 объявлений о продаже квартир за последний месяц в 125 районах Москвы. Затем он оценил, в каких локациях объявлений больше всего, и выяснил отношение количества квартир для продажи к площади самого района. В результате получился индекс предложения, который отражает количество продаваемых квартир на 1 кв. км. Чем выше индекс, тем больше квартир продается в данном районе. В дополнение Realiste оценивал индекс инфраструктуры, в котором учитывались положительные факторы (школы, детские сады, парки, скверы, продуктовые магазины и пр.) и отрицательные факторы (АЗС, ЛЭП, промзоны, свалки и пр.).