«Мечел» досрочно погасил часть долга перед ВТБ на $340 млн

Компания «Мечел» миллиардера Игоря Зюзина погасила часть долга своей «дочки» ПАО «Южный Кузбасс» перед ВТБ на сумму свыше $340 млн, сообщается на сайте компании.

«Согласно условиям реструктуризации, проведенной в 2020 году, задолженность по данному кредиту в сумме $341 млн должна была быть погашена по согласованному графику до апреля 2022 года включительно», — отмечалось в сообщении.

Однако к началу февраля 2022 года угольная компания «Южный Кузбасс» досрочно погасила долг по данному кредитному договору. Из-за этого действия будет высвобождена часть обеспечения, заложенного в ВТБ.

На фоне этой новости обыкновенные акции «Мечела» на Московской бирже выросли на 11,9% до 147,31 руб. на момент 12:41 мск, что является максимальным значением с ноября 2021 года.

11 января стало известно, что окружной суд Никосии на Кипре 22 декабря арестовал некоторые активы, принадлежащие «Мечелу» и его основному акционеру Игорю Зюзину. Иск подала компания «Адвалор-Консалт», которой принадлежит четверть «Кузбассэнергосбыта», 72% которого контролирует «Мечел». Компания собирается возместить убытки «Кузбассэнергосбыта» из-за внутригрупповых сделок с компаниями группы «Мечел» на сумму около €80 млн.