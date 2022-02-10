Финансист Бахтин назвал справедливый курс евро

При нынешней экономической обстановке справедливый курс евро должен быть на несколько рублей ниже текущего биржевого показателя в 85 руб. Об этом «Газете.Ru» сообщил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«По нашим оценкам, для текущей ситуации условно справедливым мог бы считаться курс 77-81 рублей за евро», — заявил Бахтин.

Он уточнил, что справедливый курс евро и доллара считается по-разному. Справедливый курс доллара очищен от геополитического влияния и учитывает текущие цены на нефть. В случае с курсом евро к рублю нужно учитывать еще и отношения в валютной паре евро-доллар. В какие-то моменты евро может проявлять силу на мировом валютном рынке, в таких ситуациях можно порой наблюдать, как российская валюта укрепляется к американской и одновременно слабеет к евро и наоборот.

«Поэтому значение гипотетического справедливого курса евро к рублю – величина еще более примерная и условная. Близким к справедливому курс евро был в октябре 2021 года, когда с внешнеполитической точки зрения все было достаточно спокойно, а цены на сырье росли», — пояснил Бахтин.

По его словам, чтобы вернуться к такой стоимости евро в рублях, нужно надежное «потепление» в отношениях с западом и сохранение комфортной ценовой конъюнктуры в сырьевых товарах, прежде всего в нефти.

«Валютные курсы очень чутки к сигналам центробанков. Повышение ставок транслируется в укрепление национальной денежной единицы. В последнее время и ЕЦБ, и ФРС на фоне бушующей инфляции посылают сигналы о возможном более решительном ужесточении своей денежно-кредитной политики. При этом европейский регулятор явно менее жесток в оценках своих ближайших действий, а это значит, что доллар в обозримой перспективе может смотреться предпочтительнее евро. И в том числе с точки зрения накоплений», — считает Бахтин.

На 13.30 мск 10 февраля курс евро на Московской бирже составил 85,5 руб.