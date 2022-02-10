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Аграрии допустили рост цен на продукты из-за недостатка льготных кредитов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бизнес предупредил, что нехватка льготного финансирования может привести к росту цен на продукты. Об этом пишет «Коммерсант».

Исчерпание льготных кредитов перед посевной компанией привело к тому, что Минсельхоз решил стимулировать агробизнес получать займы по коммерческой ставке. При этом в ближайшее время на поддержку аграриев будет выделено 10 млрд руб. в виде льготных кредитов, однако приоритет решили отдать лишь производителям зерна.

Эксперты посчитали, что льготные кредиты выдают под 4%, в то время как коммерческие кредиты при тенденции повышения ключевой ставки будут выдавать под 12–13%. Из-за сокращения лимитов расходы аграриев увеличатся. Например, для животноводческой отрасли ситуация критическая. Если новых льготных кредитов не будет, то себестоимость производства мяса и молока вырастет минимум на 5%, что отразится на конечной стоимости продуктов.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что часть компаний могут вообще не получить никаких кредитов. Это связано с опасением банков, так как государство пытается отрегулировать цену продуктов питания, что стало дополнительным риском.

В начале февраля один из участников межведомственного совещания по стабилизации цен на продовольственные товары заявил, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России решили разработать список продуктов с торговой наценкой до 5%.

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