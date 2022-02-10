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Под Магаданом построят мусорный завод на средства от выпуска облигаций

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Первые четыре млрд рублей, которые собрал «Российский экологический оператор» (РЭО) в результате размещения на Московской бирже облигационной программы на 100 млрд рублей, пойдут на строительство завода по утилизации твердых коммунальных отходов в Магаданской области. Об этом пишет «Российская газета».

Глава Минприроды Александр Козлов, гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов подписали соответствующее соглашение.

Отмечается, что этот завод под Магаданом станет первым проектом, реализованном в рамках государственно-частного партнерства, и получит средства с выпуска облигаций ППК РЭО». Начало строительных работ намечено на конец лета 2022 года.

Комплекс также будет выпускать RDF-топливо. Его планируют использовать на котельных региона вместо мазута. Таким образом регион сократит свою потребность в сложном северном завозе и будет меньше зависеть от колебания цен на углеводороды.

Ввод в эксплуатацию завода ожидается в конце 2024 года. Его строительство оценивается в 5,7 млрд рублей. Оставшиеся 1,7 млрд рублей Магаданская область будет финансировать самостоятельно.

Ранее в городском округе Солнечногорск в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева открыли мусороперерабатывающий комплекс «Нева». Его мощность составит 500 тысяч тонн в год, 75% которых планируют направлять на вторичную переработку.

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