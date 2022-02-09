Сбер полностью локализует производство умных ТВ-приставок SberBox в России

Компания SberDevices локализует крупносерийное производство умных ТВ-приставок SberBox на территории России на мощностях инновационного кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в г. Гусеве Калининградской области). Сборка устройств реализована на предприятии АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы».

«Калининградская область планомерно наращивает пул предприятий радиоэлектронной отрасли. Регион можно смело называть родиной российских телевизоров и ТВ-приставок. Сегодняшнее мероприятие — еще один яркий пример того, как новейшие отечественные разработки обретают «российское гражданство». Позитивно, если на территории Калининградской области сотрудничество в рамках крупных проектов таких компаний, как Сбер, перейдет на регулярную основу. Локализация производства устройств — это хороший тренд. Мы надеемся на дальнейшее ее углубление», — сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

SberBox является самым массовым устройством в линейке Sber. Компактный и недорогой девайс можно подключить практически к любому телевизору с HDMI-разъемом. SberBox управляется голосом, пультом или геймпадом и позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы, сериалы и видео в интернете, прослушивать музыку, заказывать продукты, товары для дома или готовую еду прямо с большого экрана, управлять устройствами умного дома, а также играть в топовые PC-игры от известных студий без необходимости покупки дорогостоящих консолей благодаря сервису облачного гейминга SberPlay.

«Мы рады, что с этого года 100% ТВ-приставок SberBox собираются в России. Локализация производства — очень важное для нас направление работы. Мы изучили предложения более чем от 10 различных площадок в разных регионах и остановили свой выбор на кластере предприятий «Технополиса GS», чьи компетенции наиболее полно соответствовали проектным требованиям. Помимо сборки устройств в Калининградской области, мы также локализовали производство пластиковых корпусов и упаковки — теперь эти элементы производятся на заводах в Липецке и Удмуртии», — отметил CEO SberDevices, старший вице-президент Сбербанка по цифровым поверхностям Салют Константин Круглов.

Стоит отметить, что техническая оснащенность и наработанные компетенции позволили локализовать на заводе НПО «ЦТС» все ключевые технологические операции по сборке ТВ-приставок SberBox. За смену на производстве собирается около 4000 девайсов, а полный цикл сборки одного устройства занимает не более 10 минут.

«Задолго до того, как импортозамещение и локализация стали устоявшимися трендами, мы поверили, что в России возможно осуществлять полный цикл производства электроники, и построили «Технополис GS», в котором сегодня есть необходимые компетенции для разработки и производства современных устройств любого уровня сложности. 15 лет назад мало кто верил в перспективы такого проекта, но сегодня подтверждением успеха служат те российские продукты, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Мы рады предложить свой опыт компании SberDevices и поддерживаем наших партнеров в стремлении к импортозамещению. Сегодня в отрасли для этого есть все возможности», - отметил президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.