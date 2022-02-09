«Северсталь» на 15% увеличит зарплаты работникам в 2022 году

Компания «Северсталь» решила направить в 2022 году на повышение зарплаты сотрудников 15 млрд руб, что повысит ее на 15%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 апреля 2022 года «Северсталь» повысит своим сотрудникам оклад на 9% — но не меньше, чем на 10 тыс. руб. Также в феврале будут производиться выплаты единовременного вознаграждения в размере одной ежемесячной зарплаты, но не менее 50 тыс. руб. Такие же выплаты получат сотрудники компании «Воркутауголь», которая переходит к новым владельцам.

«С учетом повышения заработной платы и дополнительных выплат доходы всех сотрудников компании вырастут существенно выше инфляции. В целом на «Северстали» в 2022 году средняя заработная плата вырастет на 15%», — отмечается в сообщении.

По мнению председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова, такие меры помогут компенсировать потери от инфляции и стимулируют качественную работу для достижения высоких результатов.

«Северсталь» — одно из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих предприятий. Основной бенефициар — Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тыс. человек, а средняя зарплата по итогам 2021 года составила 91 тыс. руб.

В декабре 2021 года в компании «Северсталь» сообщили, что подконтрольная ей «Воркутауголь» будет куплена «Русской энергией» за 15 млрд руб, чтобы реализовать цели по снижению углеродного следа.