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Россияне столкнулись с ошибками при онлайн-оплате коммуналки через QR-коды

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РИА «Новости»/Depositphotos

Россияне столкнулись с техническими проблемами при оплате коммунальных услуг. Пытаясь оплатить квитанции с QR-кодом через приложения банков, приходится вручную вводить реквизиты управляющей компании: автоматически они не заполняются. Это выяснила Ассоциация банков России и обратилась с соответствующим письмом в правительство (есть у «Газеты.Ru»).

«Причина в том, что организации ЖКХ допускают нарушения при размещении QR-кодов на квитанциях. По стандарту в QR-код должны быть включены обязательные реквизиты платежа: наименование управляющей компании, БИК, номер корреспондентского счета получателя. Сейчас QR-коды не соответствуют этим требованиям», — говорится в письме.

В результате граждане вынуждены вводить недостающую информацию самостоятельно в приложении банка. Как уточнили в АБР, это повышает риски ошибок, некорректности переводов, также клиент может заплатить повышенную комиссию.

Письмо АБР из правительства было направлено в Минстрой. Как заявили «Газете.Ru» представители министерства, проблема не является массовой. Тем не менее Минстрой направил обращение главам регионов с просьбой обратить внимание на проблему и разобраться в ситуации. По словам представителей министерства, «определение и внесение данных, которые считываются при сканировании QR-кодов для оплаты жилищно-коммунальных услуг — дело управляющих компаний».

По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», управляющие компании смогут решить проблемы без существенных издержек.

«Подобных сбоев можно избегать, если управляющие компании тщательно будут проверять работоспособность и информативность генерируемых ими кодов», — уточнил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

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