Песков заявил о достаточных мерах для поддержания темпов роста экономики России

Кремль считает, что мер по поддержке темпов роста экономики России, которые сейчас реализуются, вполне достаточно. Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, это и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития», — отметил представитель Кремля.

В начале января в материале Bloomberg сообщалось, что в 2022 году рост экономики России замедлится. Самый положительный прогноз составил 3,3%, самый пессимистичный — 1,7%. При этом по итогам года рост экономики составил 4,2–4,3%.

В Высшей школе экономики рассчитывают на подъем в 2,5%. В долгосрочной перспективе экономика России будет расти в темпе около 2% в год.

В конце декабря Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2%.