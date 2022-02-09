Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Власти решили запустить субсидирования производства электроники 13:46
Кулеба призвал ввести санкции против России из-за «нарушения» Минских... 13:41
Грызлов раскрыл дату создания единого рынка нефти России и Белоруссии 13:40
Папа Римский назвал «безумием» возможную войну на Украине 13:40
Режиссер «Полного затмения» и «Карточного домика» снимет байопик... 13:39
Тина Канделаки рассказала, чем займется на посту и. о. директора ТНТ 13:38
Кудряшов подтвердил разрыв с женой на фоне слухов о ее связи с бывшим... 13:34
Юрист объяснил, почему у России не смогут автоматически отобрать медаль из-за допинга... 13:33
Суд продлил Рашкину запрет действий по делу об охоте на лося до конца марта 13:31
Румыния и США начали совместные учения с военными истребителями 13:29

Песков заявил о достаточных мерах для поддержания темпов роста экономики России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Кремль считает, что мер по поддержке темпов роста экономики России, которые сейчас реализуются, вполне достаточно. Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, это и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития», — отметил представитель Кремля.

В начале января в материале Bloomberg сообщалось, что в 2022 году рост экономики России замедлится. Самый положительный прогноз составил 3,3%, самый пессимистичный — 1,7%. При этом по итогам года рост экономики составил 4,2–4,3%.

В Высшей школе экономики рассчитывают на подъем в 2,5%. В долгосрочной перспективе экономика России будет расти в темпе около 2% в год.

В конце декабря Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть