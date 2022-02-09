Будущий глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал «Северный поток — 2» ошибкой

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что «Северный поток — 2» был ошибкой. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Северный поток — 2» был ошибкой. Некоторые лидеры социал-демократов, такие как Герхард Шредер и Зигмар Габриэль, поддержали его. Теперь он есть. Но даже новый председатель СДПГ Ларс Клингбейл ясно дал понять, что на столе обсуждения есть все варианты, когда речь заходит о возможных санкциях, включая трубопровод», — сказал Хойсген.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими». Позднее президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем, что в случае перебоев с поставками российского газа в Европу Соединенные Штаты компенсируют значительную часть топлива.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.