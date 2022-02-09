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Правила получения пенсии умершего супруга изменились

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При достижении 80 лет получателям страховых пенсий по потере кормильца больше не нужно обращаться в Пенсионный фонд (ПФР), чтобы изменить вид пенсии на страховую по старости. Об этом информирует «Российская газета».

В ПФР сотрудники изменили форму работы. Теперь с 2022 года специалисты региональных отделений изучают каждое пенсионное дело. Они оценивают, приведет ли перевод одной пенсии в другую к увеличению суммы выплаты. Если да, то самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения.

Ранее пенсионерам самим нужно было обращаться за сменой вида пенсии, а для этого написать соответствующее заявление.

В ПФР заключили, что многим пожилым людям в таком возрасте затруднительно это делать.

Также для инвалидов, ветеранов и лиц старше 70 лет в 2022 году стала доступна скидка на взносы на капитальный ремонт в размере 50%. Тем, кто старше 80 лет сумму компенсируют в полном объеме. Также пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию за подключение газа в дом.

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