На Украине пожаловались на маленькую финансовую помощь Германии

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Берлин оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом. Таким подсчетами он поделился в эфире Deutschlandfunk.

Дипломат сразу же добавил, что на Украине ценят помощь от европейского союзника и «без вопросов» благодарны за нее.

«Только все относительно, и если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом», — посетовал украинский представитель.

Берлин выделил Киеву за все последние годы € 771 млн на развитие, сообщил Мельник. Посол указал, что один лишь Китай получает в целях развития от Германии почти €500 млн, а Украина в списке находится на том же уровне, что Южный Судан и Сомали.

«За последние семь лет Украина получила 0,5% из более чем €130 млрд евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе», — пожаловался Мельник.

Ранее Андрей Мельник осудил в Twitter позицию немецких властей по предоставлению оружия Киеву из-за отказа главы комитета бундестага по международной политике, социал-демократа Михаэля Рота организовать встречу с ним и поставил ему ультиматум.