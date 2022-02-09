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Спрос россиян на кредитные карты в январе удвоился

ТАСС: количество заявок на кредитки в январе 2022 года удвоилось по сравнению с 2021 годом

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Количество заявок россиян на кредитные карты в январе 2022 года превысило показатели за аналогичный период в прошлом году более чем в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса «Сравни.ру».

Больше всего таких заявок поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Стали чаще интересоваться получением кредитных карт россияне в возрасте от 18 до 24 лет.

С начала текущего года заявки на карты подали в 2,2 раза больше молодых россиян, чем в январе 2021 года. По мнению аналитиков, это вызвано активной позицией банков по привлечению молодых заемщиков (до 25 лет). Все реже стали оформлять потребительские кредиты люди старше 55 лет.

Ранее сообщалось, что в России у трети заемщиков отсутствует возможность взять у банков кредит. По данным Национального кредитного бюро (НБКИ), на долю этих заемщиков приходится всего 8,1% одобрений заявок на потребкредиты. Исходя из того, что среднее значение положительных решений в 2021 году было на уровне 35,1%, такие люди имеют минимальные шансы получить потребкредит в банке.

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