Япония готова поставить газ в Европу при обострении ситуации вокруг Украины

Власти Японии выразили готовность организовать поставки сжиженного природного газа в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила телекомпания NHK.

Ожидается, что об этом будет официально объявлено в ближайшее время.

На данный момент японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта.

«Для Японии это необычный ответ на то, что администрация США просила обеспечить безопасность энергоресурсов в Европе. Правительство решило поддержать Европу, стремясь к сотрудничеству с энергетическими компаниями, заинтересованными в СПГ и т. д., после получения достаточного количества электроэнергии для стабильного снабжения внутренних потребностей», — заявили правительственные источники.

Ранее администрация США призвала страны Азии сократить закупки партий сниженного природного газа, чтобы его можно было переправить в Европу в случае сокращения поставок российского газа в регион из-за ситуации с Украиной.