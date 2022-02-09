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В Польше заявили, что Россия и Китай обыграли Европу на газовом рынке

Журналист Кублик: новый газовый контракт с Пекином делает Москву менее зависимой от Европы

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Yang Shiyao/Global Look Press

Новый газовый контракт с Пекином делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу. Таким мнением поделился журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на прокачку газа по дальневосточному маршруту. Ежегодный объем экспорта российского топлива в КНР достигнет 48 млрд кубометров.

Также обсуждаются поставки по проекту «Сила Сибири — 2», продолжением которого станет трубопровод «Союз Восток» в Монголии. Его мощность оценивают в 50 млрд кубометров в год.

Кублик заявил, что Россия виновна в создании энергетического кризиса в ЕС. Он также обвинил Москву в «газовом шантаже» из-за газопровода «Северный поток — 2».

Журналист напомнил, что против трубопровода могут быть введены дополнительные санкции, и выразил недовольство, что контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива в Европу.

По подсчетам Кублика, новый договор позволит Пекину выйти на первое место среди покупателей российского газа, сместив Германию. В свою очередь реализация проекта «Союз Восток» приведет к удвоению поставок в Китай.

Россия и Китай заключили два новых соглашения по поставкам нефти и газа. «Газпром» и CNPC договорились об увеличении топливных поставок с Дальнего Востока. Ожидается, что объемы газового транзита в КНР увеличатся с текущих 38 млрд кубов в год до 48 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже уточнил, что такое увеличение транзита газа запланировано на 25 лет.

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