Лесопромышленники попросили Генпрокуратуру проверить работу Рослесхоза из-за системы ЛесЕГАИС

Единая автоматизированная информационная система в лесной отрасли внедряется с 2016 года, но в полной мере ЛесЕГАИС заработала только с 1 января 2022-го. Представители лесопромышленной отрасли из Архангельской и Вологодской областей, а также с Дальнего Востока попросили Генпрокуратуру проверить деятельность Рослесхоза из-за ошибок в работе системы учета. Письма с обращениями имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

«С 1 января 2022 года лесоперерабатывающие предприятия в России сталкиваются с многочисленными проблемами в оформлении электронных сопроводительных документов на перевозку древесины и лесоматериалов», — говорится в письме компании «Регион-Лес» в Генпрокуратуру.

Предприниматели также жалуются, что мобильное приложение ЛесЕГАИС не дает возможности без ошибок и зависаний оформить сделку, создать, например, электронный сопроводительный документ (ЭСД) на перевозку древесины и лесоматериалов.

Авторы обращений также отмечают, что алгоритм работы мобильного приложения ЛесЕГАИС не соответствует действующим нормативно-правовым актам. Например, нельзя оформить в электронном виде доставку древесины в адрес физлиц.

Представитель компании «Регион-Лес» Антон Студенцов в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание на то, что с 1 марта наступит очередной этап внедрения новой системы документооборота. С этого дня нельзя будет оформить в ЛесЕГАИС последующий шаг в сделке, пока система не зафиксирует предыдущий.

По словам Студенцова, если не устранить существующие технические проблемы, то с 1 марта оформлять сделки станет невозможно. «Бизнес лесозаготовителей просто остановится, если ничего не исправить», — подчеркнул он.

«Просим обязать Рослесхоз в кратчайшие сроки устранить выявленные несоответствия и нарушения, а виновных лиц привлечь к установленной законом ответственности», – говорится в одном из писем.

Лесопромышленники отмечают, что прежде неоднократно обращались непосредственно в Рослесхоз из-за ошибок в электронной системе учета древесины, однако проблемы не были решены.

Подробнее о проблемах ЛесЕГАИС читайте в материале «Газеты.Ru».