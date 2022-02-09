Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России не остановлена плановая медицинская помощь детям из-за COVID-19 01:19
Овечкин заявил, что Капризова засудили на Матче звезд НХЛ 01:16
Байдена поймали за подшучиванием над Путиным, Макроном и Шольцем 01:11
В Новгороде на женщину с детской коляской упала наледь 01:00
Быков объяснил, почему не стоит плакать из-за отсутствия игроков НХЛ на Олимпиаде 00:56
В Бразилии рассказали, что им мешает купить российское вооружение 00:54
Инфекционист заявил о «возвращении» главного симптома COVID-19 00:50
В Польше заявили, что Россия и Китай обыграли Европу на газовом рынке 00:42
Аргентинский форвард объяснил причину ухода из «Спартака» 00:38
Сайт официального информагентства ЛНР подвергся кибератаке 00:35

Лесопромышленники попросили Генпрокуратуру проверить работу Рослесхоза из-за системы ЛесЕГАИС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Единая автоматизированная информационная система в лесной отрасли внедряется с 2016 года, но в полной мере ЛесЕГАИС заработала только с 1 января 2022-го. Представители лесопромышленной отрасли из Архангельской и Вологодской областей, а также с Дальнего Востока попросили Генпрокуратуру проверить деятельность Рослесхоза из-за ошибок в работе системы учета. Письма с обращениями имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

«С 1 января 2022 года лесоперерабатывающие предприятия в России сталкиваются с многочисленными проблемами в оформлении электронных сопроводительных документов на перевозку древесины и лесоматериалов», — говорится в письме компании «Регион-Лес» в Генпрокуратуру.

Предприниматели также жалуются, что мобильное приложение ЛесЕГАИС не дает возможности без ошибок и зависаний оформить сделку, создать, например, электронный сопроводительный документ (ЭСД) на перевозку древесины и лесоматериалов.

Авторы обращений также отмечают, что алгоритм работы мобильного приложения ЛесЕГАИС не соответствует действующим нормативно-правовым актам. Например, нельзя оформить в электронном виде доставку древесины в адрес физлиц.

Представитель компании «Регион-Лес» Антон Студенцов в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание на то, что с 1 марта наступит очередной этап внедрения новой системы документооборота. С этого дня нельзя будет оформить в ЛесЕГАИС последующий шаг в сделке, пока система не зафиксирует предыдущий.

По словам Студенцова, если не устранить существующие технические проблемы, то с 1 марта оформлять сделки станет невозможно. «Бизнес лесозаготовителей просто остановится, если ничего не исправить», — подчеркнул он.

«Просим обязать Рослесхоз в кратчайшие сроки устранить выявленные несоответствия и нарушения, а виновных лиц привлечь к установленной законом ответственности», – говорится в одном из писем.

Лесопромышленники отмечают, что прежде неоднократно обращались непосредственно в Рослесхоз из-за ошибок в электронной системе учета древесины, однако проблемы не были решены.

Подробнее о проблемах ЛесЕГАИС читайте в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть