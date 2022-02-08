В Европе не поверили, что Россия может прекратить поставки газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не верит в то, что Россия может полностью отрезать поставки газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Европе не исключают сокращения поставок топлива со стороны России, поэтому ЕС ведет переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром.

Боррель также прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву. «Это очень важный визит, это хорошо, что европейский лидер, а Франция сейчас как раз председательствует в Совете ЕС, отправился в Россию, чтобы представить наше видение, в том числе ситуации на Украине», — сказал он.

Евросоюз хочет заменить российский газ американским, поэтому будет развивать энергетическое партнерство с США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, Россия использует поставки газа «как угрозу». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его страна уже ведет переговоры с основными производителями топлива об увеличении поставок в Европу.