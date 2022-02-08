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S&P: Банк России сможет поддержать банки в случае введения санкций из-за Украины

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Специалисты кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings утверждают, что введение санкций против российских банков из-за возможной эскалации ситуации на Украине может сказаться на показателях внешней торговли России и на способности страны проводить трансграничные платежи, однако Банк России имеет достаточно инструментов для поддержки сектора, а расходы бюджета на это будут ограниченными. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В отчете S&P утверждается, что возможные санкции могут ограничить доступ России к мировой экономике посредством запрета российским банкам проводить операции в долларах США и отключения от SWIFT. Другой жесткий запрет, который могут ввести и Соединенные Штаты, и Евросоюз относится к инвесторам. Им могут запретить владеть российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке.

«По нашему мнению, Банк России имеет широкий спектр инструментов и значительные возможности для предоставления экстраординарной поддержки тем банкам, которые могут пострадать от санкций, и для снижения общих рисков для финансовой стабильности банковской системы. Принимая во внимание аккумулированные запасы капитала в банковской системе, мы можем сделать вывод о том, что возможные расходы бюджета России на предоставление поддержки банкам, затронутым санкциями, могут быть ограниченными», — утверждается в отчете S&P.

В публикации также отмечается, что российские власти уже разработали аналог SWIFT, что даст возможность обеспечить необходимую обработку платежей внутри страны в случае, если банки потеряют доступ к международной финансовой системе.

Ранее стало известно, что США и Европейский союз не могут определиться со списком компаний и продукции в пакете антироссийских санкций в отношении России.

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