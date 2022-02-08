Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара в ходе торгов 8 февраля опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 14:28 мск, курс доллара составил 74,99 рубля, что почти на 49 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 85,68 рубля, упав на 59 копеек.

Однако чуть позже доллар немного отыграл падение, и к 14:47 он составил 75,06 рублей.

Ранее во вторник аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал об условиях, при которых рубль может укрепиться до 60 за доллар. По его словам, укрепление российской валюты зависит от таких факторов, как геополитический фон, политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, закупка валюты Центробанком РФ.

В начале февраля аналитики из BCS GM спрогнозировали курс доллара свыше 100 рублей. Так, доллар может подорожать до 103 рублей из-за возможного введения антироссийских санкций на фоне напряженной ситуации с Украиной.