Goldman Sachs описал мировую ситуацию с сырьем фразой «кончилось все»

Ситуацию с сырьем в мире можно описать фразой «кончилось все», так как на сырьевом рынке фьючерсы на ближайшие месяцы бьют рекорды стоимости. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил руководитель отдела сырьевых исследований в Goldman Sachs Джефф Карри.

Карри считает, что сложившаяся ситуация нетипична и говорит о том, что покупатели готовы переплачивать, чтобы немедленно получить товар. Сейчас цена на ближайшие контракты выше, чем на фьючерсы с более отдаленной поставкой. Хотя обычно все наоборот.

«Я занимаюсь этим уже 30 лет и никогда не видел таких рынков. У нас закончилось все, будь то нефть, газ, уголь, медь, алюминий, можете назвать что угодно, у нас все закончилось», — отметил специалист.

Ситуация с фьючерсами на нефть Brent также полностью подтверждает эту точку зрения. Так, стоимость барреля на торгах 4 февраля превысила уровень $93 впервые за последние восемь лет. В целом нефть с начала 2022 года выросла в цене на 20%. Это связано с дефицитом предложения и восстановления спроса на топливо в мире.

В начале декабря аналитик инвестбанка Jefferies Кристофер Вуд заявил, что цены на нефть могут подняться до $150 за баррель при условии снятия основных коронавирусных ограничений.