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Мишустин сообщил о мерах по остановке цен на жилье

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Рост цен на жилье в России могут остановить. Меры по урегулированию строительный сферы на совещании 7 февраля в правительстве назвал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин поручил обеспечивать новые строительные площадки социальной инфраструктурой. По этому замыслу освоение подготовленных территорий позволит нарастить темпы ввода новостроек, что в будущем уравновесит спрос и предложение на рынке жилья.

Премьер отметил, что необходимо уделить особое внимание благоустройству новых микрорайонов, где должны быть детские сады, школы и поликлиники. Также необходимо помнить и о коммуникациях, прокладывать инженерные сети и автодороги.

Он также напомнил о том, что к 2030 году необходимо увеличить темпы жилищного строительства до 120 млн кв. м в год, чтобы создать еще больше новых возможностей по переезду российских семей в современные дома. Поэтому темпы строительства необходимо поддержать на должном уровне.

В конце января ЦИАН назвал города, которые могут обогнать Москву по росту цен на жилье. Так, лидером по темпам роста цен на жилье в новостройках в 2022 году может стать Краснодар. Из-за внутренней миграции из других российских регионов спрос на жилье здесь держится на достаточно высоком уровне. Следом идут Калининград, Казань и Санкт-Петербург.

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