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Счетная палата решила оценить готовность России к энергопереходу

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Счетная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному энергопереходу, а также проанализирует возможное влияние этого процесса на российскую экономику, бюджет и рынок труда. Об этом говорится в плане проверок ведомства, который есть у «Газеты.Ru».

Через проверку Счетная палата собирается содействовать «оптимальному реагированию» на угрозы социально-экономическому развитию, которые может нести энергопереход. Так, объявленный многими странами переход на «зеленую» энергетику означает, что они будут отказываться от ископаемого топлива, чтобы в итоге уравнять долю выделяемого и поглощаемого углекислого газа.

В планах Счетной палаты несколько мероприятий. Например, мониторинг, который даст комплексную оценку готовности страны к энергопереходу и выполнимости стратегии правительства низкоуглеродного развития до 2050 года.

Также будет оценено влияние декарбонизации мировой экономики на отечественный топливно-промышленный комплекс. Дополнительно будут проведено исследование на перспективы развития атомной энергетики, а также вызовы для лесов и занятости населения.

В Минфине отметили, что сейчас проводятся стресс-тестирования возможных сценариев энергоперехода и их влияние на бюджет. При этом понятно, что доходы бюджета сократятся, и их придется чем-то замещать.

По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), экспорт энергоресурсов из России к 2040 году может упасть как минимум на четверть в результате массового сокращения спроса. Из-за этого ВВП России может не только перестать расти, но и начать сокращаться.

В конце января эксперты McKinsey Global Institute подсчитали, что «зеленый» энергопереход потребует от глобальной экономики 7,5% ВВП или $275 трлн.

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