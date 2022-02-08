Минобрнауки сообщило размеры стипендий в следующем учебном году

С 1 сентября 2022 года базовый размер стипендии студентов в системе высшего образования составит 1755 рублей, сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки.

В колледжах и техникумах минимальная стипендия составит в новом учебном году 638 рублей. Выплаты студентам проиндексируют на изначальное прогнозное значение инфляции в 4%.

С 1 сентября поднимут также и социальные стипендии для незащищенных категорий студентов – до 2634 рублей в вузах и 958 рублей в заведениях среднего специального образования.

Стипендиальный фонд в вузах в 2022 году увеличен по отношению к прошлому году на 3,3 млрд руб. и составляет 53,2 млрд руб., уточнили в министерстве.

Ряд вузов уже сейчас выплачивает студентам, обучающимся на бюджетных отделениях, стипендию, превышающую базовый размер. Например, стипендия в Высшей школе экономики составляет около двух тысяч рублей (для успевающих на «хорошо и отлично»), уточнил директор по развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ Павел Здоровцев. Аналогичные надбавки действуют и в других учебных заведениях.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты согласились, что нынешний размер стипендий оторван от реальности. Он не только не стимулирует студентов хорошо учиться, но и не способен покрыть даже часть базовых потребностей.