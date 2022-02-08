Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы похудеть 10:38
Российский вратарь рассказал, как однажды тренер хотел ударить футболиста 10:38
«Ведомости»: Минэкономики повысило прогноз по инфляции в России 10:36
Стало известно, когда Путин огласит послание Федеральному собранию 10:36
В МИД назвали идеи США о санкциях против России «мракобесными»... 10:34
Трамп выпустил книгу, в которой высмеял своих оппонентов 10:34
В деле о смерти семи человек в медклинике Петербурга появились три новых... 10:28
Netflix совместно с российским режиссером снимет сериал про закрытый город 10:23
В МИД надеются, что Евросоюз не станет вводить санкции против России 10:22
В МИД Франции заявили о появлении надежды на деэскалацию ситуации... 10:18

Минобрнауки сообщило размеры стипендий в следующем учебном году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

С 1 сентября 2022 года базовый размер стипендии студентов в системе высшего образования составит 1755 рублей, сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки.

В колледжах и техникумах минимальная стипендия составит в новом учебном году 638 рублей. Выплаты студентам проиндексируют на изначальное прогнозное значение инфляции в 4%.

С 1 сентября поднимут также и социальные стипендии для незащищенных категорий студентов – до 2634 рублей в вузах и 958 рублей в заведениях среднего специального образования.

Стипендиальный фонд в вузах в 2022 году увеличен по отношению к прошлому году на 3,3 млрд руб. и составляет 53,2 млрд руб., уточнили в министерстве.

Ряд вузов уже сейчас выплачивает студентам, обучающимся на бюджетных отделениях, стипендию, превышающую базовый размер. Например, стипендия в Высшей школе экономики составляет около двух тысяч рублей (для успевающих на «хорошо и отлично»), уточнил директор по развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ Павел Здоровцев. Аналогичные надбавки действуют и в других учебных заведениях.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты согласились, что нынешний размер стипендий оторван от реальности. Он не только не стимулирует студентов хорошо учиться, но и не способен покрыть даже часть базовых потребностей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть