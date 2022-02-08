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Финансист рассказал, когда доллар вновь будет по 60 рублей

Аналитик Джиоев назвал три фактора укрепления рубля к уровню 60 за доллар

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в беседе с агентством «Прайм» рассказал об условиях, при которых рубль может укрепиться до 60 за доллар.

По его словам, укрепление российской валюты зависит от таких факторов, как геополитический фон, политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, закупка валюты Центробанком РФ.

Как считает финансист, для укрепления рубля до отметки в 60 рублей за доллар нужно, чтобы геополитическая напряженность вокруг Украины, а вместе с ней угрозы антироссийских санкций сошли на нет. Также он указал, что необходимо сохранение на нынешнем уровне ключевой ставки ФРС, а стоимость нефти должна превышать $100 за баррель.

«Без этого к концу года стоит ожидать стабилизации курса в диапазоне 72–75 рублей за доллар. Если же все три фактора сыграют в плюс к российскому рублю, например, ФРС США не повысит ставку в конце марта, геополитическое напряжение ослабнет, а закупки ЦБР валюты будут вестись крайне сдержано, то рубль может укрепиться куда сильнее», — сказал эксперт.

Ранее аналитики журнала The Economist на основе «индекса Биг Мака» подсчитали, что курс рубля по отношению к доллару занижен. Чтобы сравнять цены на Биг Мак в США и России, нужно повысить курс рубля по отношению к доллару на 70%. Таким образом, чтобы сравнять цены на блюдо в этих странах, доллар должен стоить 23,24 руб.

До этого стало известно о том, что РФ полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), выйдя из доллара и добавив золото.

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