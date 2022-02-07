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В Молдавии рассказали, что могут не успеть провести аудит долга за газ

Глава «Молдовагаза» Чебан: Кишинев может не успеть провести аудит долга за газ в срок

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Aurel Obreja/AP

Руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Молдавия может не успеть провести аудит долга компании до мая, на заседании молдавско-российской межправкомиссии может быть поднят вопрос об отсрочке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас существует риск не успеть закончить аудит до 1 мая, но этого нельзя допустить. Я думаю, что на уровне межправкомиссии в марте необходимо будет согласовать другой срок и отодвинуть его. Для нас в принципе понятны факторы образования долга, внутри предприятия эта информация есть, мы готовы ее предоставить, нужно, чтобы независимый аудит это подтвердил», — рассказал Чебан.

В публикации отмечается, что правительство республики предполагает, что аудит даст возможность оценить реальную задолженность «Молдовагаза» перед поставщиком.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не доверяет главе «Молдовагаза».

«Хочу напомнить, что руководитель «Молдовагаза» может быть назначен только с согласия Российской Федерации», — рассказала она.

На уточняющий вопрос о том, доверяет ли она Чебану, премьер ответила «нет».

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