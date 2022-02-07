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Зампостпреда России при ООН Полянский: некоторые санкции СБ ООН утратили свою актуальность

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совета Безопасности о недопустимости использования санкций в качестве оружия, сообщает ТАСС.

«Будучи одной из сильных форм реагирования на угрозы миру, они (санкции) должны применяться крайне аккуратно, быть безупречно обоснованными и нюансированными. <...> Недопустимо их использование в качестве карательного орудия», — заявил Полянский.

По его словам, многие из действующих санкций Совбеза ООН не соответствуют текущей обстановке и мешают некоторым правительствам развивать свои страны.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Российская Федерация ответит в случае введения санкций против нее из-за ситуации вокруг Украины.

По его словам, украинские власти не выполняют минские соглашения, но США и ЕС «наказывают за это Россию».

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