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Альфа-Банк представил возможность обновления паспортных данных прямо в мобильном приложении

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк сообщил, что его клиентам теперь доступна возможность обновления паспортных данных прямо в мобильном приложении. Новая услуга позволяет актуализировать данные, если произошла замена документа при достижении 20 или 45 лет, утере паспорта или по другим причинам – для этого не нужно приходить в офис специально.

«Раньше нужно было приходить в офис банка для любой банковской услуги. Сейчас почти все можно получить дистанционно, и даже актуализировать данные паспорта в мобильном приложении банка, например, в тот же день, как вам выдали новый документ», – рассказал старший вице-президент, руководитель департамента развития онлайн-каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин.

Чтобы обновить данные, нужно открыть мобильное приложение банка, выбрать «Паспорт» в разделе «Мои данные» профиля и разместить паспорт перед камерой смартфона.

Распознавание данных паспорта выполняется в режиме реального времени. Изображения с персональными данными не передаются на обработку в сторонние сервисы и поступают сразу в банк. Это безопасно как для клиента, так и для банка.

«Технологии, которые мы предлагаем, безопасны за счет того, что никакие внешние сервисы не встают между клиентом и банком. Они также не требовательны к вычислительным ресурсам и работают даже на бюджетных мобильных устройствах. Мы участники Глобального Договора ООН, и наши продукты отвечают реализации мировой ESG-стратегии», – отметил генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Напомним, мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России по версии аналитического агентства Markswebb.

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