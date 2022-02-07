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Раскрыты объемы поставок газа по «Северному потоку» в 2021 году

По «Северному потоку» в 2021 году было поставлено 59,2 млрд кубометров газа

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Газпром «Северный поток - 2»

Объем транспортировки природного газа через газопровод «Северный поток» в 2021 году составил 59,2 млрд куб. м. Об этом сообщается на сайте компании Nord Stream.

В публикации отмечается, что газопровод был загружен на уровне 2020 года.

«Надежные и эффективные поставки по газопроводу «Северный поток» осуществляются в строгом соответствии с современными отраслевыми стандартами», — говорится в публикации.

В компании подчеркнули, что с момента запуска в эксплуатацию первой нитки «Северного потока», одного из наиболее протяженных морских газопроводов в мире, по нему поставлено более 441 млрд куб. м российского газа.

Ранее в Федеральной таможенной службе (ФТС) России рассказали, что доходы компании «Газпром» от экспорта газа за границу за 2021 год выросли приблизительно в 2,2 раза (до $55,51 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Физический объем экспорта газа вырос на 0,5%, до 203,5 млрд кубометров. За декабрь компания нарастила объем продаж топлива на 12,4% по сравнению с ноябрем 2021 года, до 16,1 млрд. кубометров.

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