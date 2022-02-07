Европа через шесть недель может остаться без газа

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы могут закончиться уже через шесть недель, если европейские страны решат заблокировать поставки газа из России. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой группы Wood Mackenzie.

«Если бы все потоки газа [из РФ] прекратились сегодня, то существующие запасы газа закончились бы через шесть недель и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета», — говорится в документе.

В этом случае Европа столкнулась бы с катастрофической ситуацией, когда запасы газа в хранилищах следующей зимой будут близкими к нулю. Как отмечают аналитики Wood Mackenzie, в этом случае, при любом геополитическом раскладе Евросоюз рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.

В то же время они отметили, что европейские политики вряд ли одобрят блокировку импорта газа из России, так как Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены его поставок.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» не заинтересован в наращивании поставок газа в Европу, что является странным способом ведения бизнеса, несмотря на то, что цены на газ высоки, а спрос находится на рекордном уровне. Она отметила, что именно поэтому европейские страны должны искать новых и надежных поставщиков газа.

7 февраля «Газпром» на очередной сессии аукциона не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на второй — третий кварталы 2022 года для транзита газа через Польшу. На соответствующем аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными.