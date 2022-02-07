Российские поставки на Украину в 2021 году выросли на 28,8%

Оборот торговли между Россией и Украиной в 2021 году вырос на 22,8% в годовом выражении и составил $12,284 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте Федерльной таможенной службы (ФТС) России.

Российские поставки на Украину выросли на 28,8% и составили $8,13 млрд, украинские в Россию — на 12,5%, до $4,155 млрд.

При этом за год доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась с 1,8% до 1,6%.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в 2021 году вырос на 35,8% и достиг рекордных $146,88 млрд. По данным таможни, экспорт в Россию за прошлый год вырос на 33,8% и составил около $67,56 млрд, а импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,5%, до $79,32 млрд.

Также сообщалось, что экспорт электроэнергии из России будет рекордным за счет поставок в Китай.