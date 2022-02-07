Компания Ротенберга совместно с ВЭБ.РФ приобрела первые активы

Группа «Нацпроектстрой» Аркадия Ротенберга и ВЭБа приобрела первые активы, в том числе «ТЭК Мосэнерго». Об этом пишет «РБК», ссылаясь на сообщение от представителя группы.

В 2021 году компания получила 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго».

На январь 2020 года будущие активы «Нацпроектстроя» составляли 100 млрд рублей, а перспективные контракты оценивались на 140 млрд руб. Крупнейшим активом компании является «ТЭК Мосэнерго», чья выручка за 2020 год составила 26,6 млрд рублей.

«ТЭК Мосэнерго» занимается строительством энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры. Нынешние проекты организации: Черногорская ТЭЦ, Артемовская ТЭЦ-2 и Нижнекамская ТЭС.

По словам представителя «Нацпроектстроя», ВЭБ и структуры Аркадия Ротенберга получат в компании по 43%, еще 14% будет у третьего акционера. Этим акционером может стать компания «Гирасол», которая принадлежит Алексею Крапивину — крупнейшему акционеру и гендиректору группы «1520», которую также собирается приобрести «Нацпроектстрой».

Он отметил, что структура акционеров была сформирована еще в 2020 году, но не уточнил, на каких условиях. В ВЭБ.РФ, «1520» и представители Ротенберга отказались комментировать эту информацию.

ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Ротенберга в начале июня договорились создать совместное предприятие, которое станет крупнейшим игроком на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. Меморандум о взаимопонимании, целях и принципах СП был подписан в пятницу, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума. Впоследствии предприятие получило название «Нацпроектстрой».