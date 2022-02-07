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В Совфеде объяснили недостатки законопроекта о самообороне при защите жилища

Сенатор Клишас назвал спорными положения разработанного в Госдуме законопроекта о самообороне

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Предложение дать обороняющемуся право на применение любого вида насилия при защите жилища от незаконного проникновения является спорным. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал сенатор Совфеда Андрей Клишас.

Он напомнил, что статья 25 Конституции РФ гарантирует право человека на неприкосновенность жилища, при этом у россиян и так есть право на самооборону при угрозе жизни, причем не только в жилище, но и в любом другом месте. По этой причине, по словам Клишаса, «положения законопроекта представляются избыточными».

По его словам, спорный момент возникает не в отношении самообороны, а касательно ее пределов, и именно за их превышение предусмотрена уголовная ответственность.

«Ранее неоднократно вносились законопроекты, направленные на регулирование применения именно части 2 статьи 37 УК РФ при нападении в жилище», — отметил Клишас, напомнив, что все ранее внесенные законопроекты не поддержал ни Верховный суд РФ, ни кабмин, ни профильные комитеты Совфеда и Госдумы.

Вторым спорным моментом инициативы, по мнению политика, является предложение дать обороняющемуся право применять любое насилие, если нападающий посягнул на любое имущество. Эта поправка исключает необходимость обороняющегося оценивать характер опасности насилия или угрозы, а также наносимый нападающему вред, резюмировал Клишас.

Ранее сообщалось, что россиянам хотят разрешить любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище. Соответствующий законопроект отправили на отзыв в кабмин и Верховный суд. По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны. Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

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