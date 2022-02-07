АТОР прогнозирует рост цен на отдых в Турции к началу лета до 50%

Туроператоры в России прогнозируют рост цен на отдых в Турции к началу летнего сезона.

По сравнению с прошлым годом, стоимость пляжного отдыха в Турции выросла на 10-25%, в первую очередь из-за падения курса рубля к евро.

«Сейчас туроператоры предлагают скидки по акциям раннего бронирования, что нивелирует рост цен, но после окончания этих акций в конце марта цены вновь начнут расти и к лету поднимутся на 25-50% в зависимости от курорта и отеля по сравнению с теми, что предлагаются сейчас», — рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из-за активных продаж по акциям раннего бронирования туроператоры не ждут горящих туров по данному направлению в конце весны и начале лета.

Сейчас по акциям раннего бронирования путевку в Турцию на 10 ночей в июне в отели 3* можно купить от 60 тыс. рублей на двоих, в 4* — от 63 тыс., в 5* — от 88 тыс. В стоимость входят перелет, трансфер, страховка и питание.

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