Банк «Открытие» списал долги на 45 млрд рублей за счет заемщика

Банк «Открытие» списал просроченную задолженность, образовавшуюся за счет одного крупного заемщика, на сумму 45 млрд рублей. Об этом пишет «РБК».

В декабре 2021 года банк «Открытие» стал лидером по возращению корпоративной задолженности. Объем проблемных ссуд на балансе банка сократился на 45,3 млрд рублей, до 92,5 млрд рублей.

«Существенное снижение корпоративной просрочки в декабре произошло, прежде всего, из-за списания полностью зарезервированной задолженности частной компании. Речь идет о ссуде, возникшей до 2018 года», — сообщил представитель банка.

Эксперты финансового рынка отмечают, что просроченная задолженность снижается одновременно с начисленными резервами. Именно это и произошло у «Открытия» в декабре 2021 года. При этом списание касается лишь тех долгов, которые признаны безнадежными. Так, к моменту списания кредитор предпринял все возможные усилия по возврату долга либо продаже имущества должника.

По данным банка, задолженность образовалась к ноябрю 2017 года, увеличившись на 11,1 млрд рублей. Затем снова выросла в марте 2018 года на 28,8 млрд рублей. После этого долг рос симоволически.

Банк «Открытие» перешел под управление Центробанка в августе 2017 года, когда регулятор объявил о его санации и назначил временную администрацию. При этом владельцы кредитной организации сами обратились за помощью к ЦБ в связи с финансовыми проблемами.

В августе 2021 года Центральный банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие», объявив о поиске желающих приобрести 50% плюс одна акция банка.

В конце января итальянская группа UniCredit передумала приобретать банк «Открытие», так как риск санкций оказался очень высок, а слухи о покупке российского банка стали негативно влиять на котировки итальянской финансовой группы.