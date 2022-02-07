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Банк «Открытие» списал долги на 45 млрд рублей за счет заемщика

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Банк «Открытие» списал просроченную задолженность, образовавшуюся за счет одного крупного заемщика, на сумму 45 млрд рублей. Об этом пишет «РБК».

В декабре 2021 года банк «Открытие» стал лидером по возращению корпоративной задолженности. Объем проблемных ссуд на балансе банка сократился на 45,3 млрд рублей, до 92,5 млрд рублей.

«Существенное снижение корпоративной просрочки в декабре произошло, прежде всего, из-за списания полностью зарезервированной задолженности частной компании. Речь идет о ссуде, возникшей до 2018 года», — сообщил представитель банка.

Эксперты финансового рынка отмечают, что просроченная задолженность снижается одновременно с начисленными резервами. Именно это и произошло у «Открытия» в декабре 2021 года. При этом списание касается лишь тех долгов, которые признаны безнадежными. Так, к моменту списания кредитор предпринял все возможные усилия по возврату долга либо продаже имущества должника.

По данным банка, задолженность образовалась к ноябрю 2017 года, увеличившись на 11,1 млрд рублей. Затем снова выросла в марте 2018 года на 28,8 млрд рублей. После этого долг рос симоволически.

Банк «Открытие» перешел под управление Центробанка в августе 2017 года, когда регулятор объявил о его санации и назначил временную администрацию. При этом владельцы кредитной организации сами обратились за помощью к ЦБ в связи с финансовыми проблемами.

В августе 2021 года Центральный банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие», объявив о поиске желающих приобрести 50% плюс одна акция банка.

В конце января итальянская группа UniCredit передумала приобретать банк «Открытие», так как риск санкций оказался очень высок, а слухи о покупке российского банка стали негативно влиять на котировки итальянской финансовой группы.

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