Финансист рассказал, какой курс рубля к доллару может установиться летом

В случае ослабления геополитических рисков к лету 2022 года рубль может вернуться к 71-72 за доллар. Об этом заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич в интервью агентству «Прайм».

По его словам, такой курс рубля возможен при поддержке рекордных поступлений экспортной выручки и без компенсирующих интервенций Центрального банка России.

При этом эксперт отметил, что такой сценарий с рублем пока кажется маловероятным из-за действий США: переброски сил НАТО в Восточную Европу и разработки дополнительных санкций.

«С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75-76 рублей к доллару», — сказал Петроневич.

На прошлой неделе Петроневич рассказал, что из-за ослабления геополитических рисков рубль сумел укрепиться на 2,5% по отношению к доллару.

До этого аналитики журнала The Economist на основе «индекса Биг Мака» подсчитали, что курс рубля по отношению к доллару занижен. Чтобы сравнять цены на Биг Мак в США и России, нужно повысить курс рубля по отношению к доллару на 70%. Таким образом, чтобы сравнять цены на блюдо в этих странах, доллар должен стоить 23,24 руб.