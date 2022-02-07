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Контроль за банковскими операциями граждан усилят

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Turar Kazangapov/Reuters

Российское правительство поставило перед Центральным банком Росии (ЦБ) задачу усилить до конца ноября 2022 года контроль банков за денежными операциями физлиц. Об этом пишут «Известия».

Финансовые организации будут обязаны выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.

Речь идет о внедрении утвержденных в сентябре 2021 года методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям россиян.

Банки должны выявлять операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц. Также подозрения вызовут более 30 трансакций в день с другими физлицами.

Внимание банков привлекут операции между гражданами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. Если есть основания, регулятор порекомендовал кредитным организациям блокировать подобные транзакции в обязательном порядке.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует собирать данные о переводах физических лиц.

«Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае», — рассказала глава ЦБ.

Также в ЦБ отреагировали на появившиеся в СМИ данные о том, что якобы со следующего года Центробанк (ЦБ) возьмет под контроль все денежные переводы россиян, и объяснили, что собираются усилить контроль за нелегальными операциями букмекеров и онлайн-казино, а не граждан страны.

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