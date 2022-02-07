«Известия»: в феврале ключевую ставку ЦБ ждет повышение

В декабре ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, в феврале она может быть увеличена до 9,5%. Об этом «Известиям» заявили более половины опрошенных аналитиков из крупнейших российских банков.

По мнению экспертов, это связано с продолжающимся ростом инфляции, которая в последнюю неделю января ускорилась до 8,8% годовых. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин завил, что главной причиной повышения ключевой ставки станет продолжающийся рост цен — признаки замедления инфляции все еще отсутствуют.

Девять из 16 опрошенных аналитиков заявили, что ключевая ставка вырастет до 9,5%, четыре — что ключевая ставка достигнет 9%. Еще двое полагают, что ставка достигнет 9,75%.

11 февраля состоится заседание совета директоров Банка России. На нем примут решение об уровне ключевой ставки.

Опрошенные «Газетой.Ru» экспертысчитают, что регулятор будет рассматривать три сценария повышения ставки. Цикл ее снижения начнется не ранее второй половины этого года. Они также не советуют гражданам сейчас открывать длинные вклады: оптимальный срок для вложений в депозит — три месяца.