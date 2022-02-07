ЕС проведет переговоры с США о снижении зависимости от российского газа

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем блоге, что страны ЕС обсудят с США снижение зависимости от российского газа и поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в понедельник, 7 февраля.
Он отметил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.
«Мы интенсифицируем наше сотрудничество, чтобы гарантировать безопасность наших поставок газа в предстоящие месяцы», — заявил Боррель.
По его словам, ЕС также ведет переговоры о расширении поставок СПГ с Азербайджаном, Алжиром, Катаром, Норвегией и другими странами.
Кроме того, дипломат указал на необходимость лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.
Ранее консультант VYGON Consulting Иван Тимонин заявил, что рост поставок сжиженного природного газа из США в Европу связан с выгодой, а не политической волей.
До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE писала, что Европа в конце января привлекла рекордный в истории объем СПГ.