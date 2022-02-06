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В ЕС заявили о росте цен на газ в десять раз

Боррель: цены на газ в Европе в 6-10 раз выше, чем год назад

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РИА «Новости»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем блоге, что за год цены на газ в ЕС сильно взлетели.

По его словам, стоимость энергоносителей увеличилась из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне.

«Цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад, что создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе», — написал Боррель у себя в блоге.

Также он отметил, что РФ в последнее время строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа.

«В последние недели, несмотря на то, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российская госкомпания «Газпром» отказалась совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке», — заявил Боррель.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сказал, что российские ресурсы газа огромны, в связи с этим могут быть увеличены поставки топлива в Европу, однако для этого необходимы инвестиции.

Он указал, что российская сторона выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в 2021 году. Кроме того, больше заявленных объемов топливо получили Германия и Турция.

Новак также выразил мнение, что энергетический кризис в Европе начался из-за недальновидной политики Евросоюза и Европейской комиссии, которая на протяжении последних лет целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы уменьшить зависимость от РФ, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые.

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