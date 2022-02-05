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Из европейских ПХГ выкачали почти 85% закачанного летом газа

«Газпром»: подземные хранилища газа Германии и Франции опустошены на две трети

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Bela Szandelszky/AP

В «Газпроме» сообщили, что из подземных хранилищ Европы отобрано уже 85% закачанного летом газа.

По данным Gas Infrastructure Europe на 3 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах снизился на 27% (13,4 млрд куб. м) по сравнению с прошлым годом, отобрано уже 40,5 млрд куб. м (84,7%) от закачанного летом газа.

Уточняется, что общий уровень заполненности европейских ПХГ составил 36,7%. Подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на 2/3, украинские ПГХ заполнены на минимальном уровне — на 11,2 млрд куб. м, что на 46,5% (на 9,7 млрд куб. м) ниже прошлогодних показателей и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем в начале закачки в апреле прошлого года.

С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. При этом «Газпром» 1 февраля резко увеличил транзит газа через Украину в Европу, а Украина с 1 февраля впервые начала импорт газа из Венгрии.

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