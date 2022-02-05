Немецкий министр увидел в запуске «Северного потока — 2» опасность для Германии

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит зависимость ФРГ от российского газа. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.

«С геополитической точки зрения «Северный поток — 2» усиливает не только зависимость от российского газа, но и сосредоточенность на одном пути поставок, который является чрезвычайно уязвимым», — сказал чиновник.

По его словам, российский газопровод увеличивает необходимость диверсифицировать немецкие источники газоснабжения. Кроме того, в Германии обеспокоены ситуацией вокруг Украины и тому, что поставки российского газа противоречат германским интересам, сказал Хабек.

«Геополитическая ситуация также вынуждает нас создавать другие возможности импорта [газа] и диверсифицировать пути снабжения, что включает в себя вопросы развития инфраструктуры», — сказал министр, отметив, что этот вопрос относится к области политики безопасности.

Ранее представитель минэкономики ФРГ Беате Барон заявил, что немецкий регулятор возобновит процесс сертификации оператора «Северного потока — 2», когда получит всю необходимую документацию.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.