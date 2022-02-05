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В Польше назвали условия для запуска «Северного потока — 2»

Gazeta Wyborcza: Россия получит монополию на «Северный поток — 2» при холодах в Европе

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«Газпром» может получить монополию на использование газопровода «Северный поток — 2», поскольку в европейских хранилищах истощается запас топлива. Об этом написал польский журналист Анджей Кублик в статье для издания Gazeta Wyborcza.

По его словам, сейчас в ПХГ Германии, Австрии и Нидерландах нет запасов топлива.

«Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья», — отметил Кублик.

Журналист выразил мнение, что Россия воспользуется «внезапным кризисом» на европейском энергетическом рынке. И «Северный поток — 2» смогут запустить при наступлении холодов в Европе.

Также Кублик добавил, что несмотря не требования европейского законодательства, «Газпром» будет иметь монопольное право на использование «Северного потока — 2».

Ранее представитель минэкономики ФРГ Беате Барон сообщил, что немецкий регулятор возобновит процесс сертификации оператора «Северного потока — 2», когда получит всю необходимую документацию.

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