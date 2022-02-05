Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Лидирует в списке должность руководителя отдела тестирования — на ней готовы платить до 250 тыс. рублей. Соискателю необходимо техническое образование, профильные компетенции, а также опыт руководства отделом от двух лет.

Еще одна высокооплачиваемая вакансия — главы отдела охраны труда. На этой должности предлагают 200 тысяч рублей.

Мидл-разработчик на бэкэнд с опытом работы от двух лет может работать удаленно и получать от 150 тысяч рублей ежемесячно, заявили аналитики.

Также специалисты обратили внимание на должность менеджера IT-продукта в сфере дополненной реальности — ему предлагают от 120 тыс. рублей. Список замыкает должность юриста в сфере логистики — ему готовы платить от 110 тыс. рублей.

Ранее стало известно, представителей каких необычных профессий ищут рекрутеры в России. Среди них — профессиональный обниматель и «детектив торгового зала».